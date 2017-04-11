Büyüklerin kabusu ‘Başakşehir’
Bu sezon sergilediği performansla herkesin takdirini kazanan Medipol Başakşehir, ligde ve kupada üç büyüklerin kabusu olmaya devam ediyor. Son olarak dün akşamki maçta Galatasaray’ı 4-0’lık skorla mağlup eden turuncu-lacivertliler, şu ana kadar Süper Lig’de üç büyüklerle oynadığı 5 maçtan 10 puan çıkardı.
Galatasaray'ın korkulu rüyası
Medipol Başakşehir, üç büyükler içinde en fazla Galatasaray'ın canını yaktı. Sarı-kırmızılılara karşı bu sezon ligde 2, kupada da 1 karşılaşmaya çıkan turuncu-lacivertli takım, rakibini bütün maçlarda yenmeyi başardı. Süper Lig'in 10. haftasında Türk Telekom Arena'da karşılaştığı Cimbom'u 2-1 ile geçen Başakşehir, dün oynanan 27. hafta mücadelesinde ise Tudor yönetimindeki Aslan'ı 4-0'la geçerek bu sezon rakibine hiç puan vermedi. Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda da karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan 2-1 ile yine Medipol Başakşehir olmuştu. Hem kupa hem de ligde Galatasaray'a büyük hezimet yaşatan Abdullah Avcı'nın takımı, sarı-kırmızılılarla arasındaki puan farkını da 7'ye çıkardı.
Fener'den 3 puan
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında evinde oynadığı maçta Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçen Başakşehir, bu karşılaşmayla sezona damga vuracağının da sinyallerini vermişti. İkinci yarının ilk maçında bu defa Kadıköy'de rakibine konuk olan turuncu-lacivertliler, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Dick Advocaat'ın takımından bu sezon hanesine 3 puan yazdırmayı başararak Kanarya'nın 6 puan önünde bulunan Medipol Başakşehir'in şimdiki hedefi ise Türkiye Kupası Yarı Finali'nde karşılaşacakları Fenerbahçe'yi kupanın dışına iterek finale çıkmak.
Sırada Beşiktaş var
Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan 9 puan çıkarmayı başaran Abdullah Avcı ve öğrencilerinin sıradaki hedefi ise şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Beşiktaş. Lig'in 12. haftasında karşılaştıkları Kara Kartal ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, 30 Nisan Pazar günü evinde ağırlayacağı siyah-beyazlılardan puan veya puanlar alarak 5 puanlık farkı da eritmek istiyor. İki takım bu sezon 1'de hazırlık karşılaşması oynamış ve kazanan 2-1 ile Beşiktaş olmuştu.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 10:58
- Tudor da çare olamadı
Toplam 14
Yorum
almanci orda bi dur, yönetim tudoru getirirken en iyi yaptigi is gs isterse tudorun cevabina bakilmadan tek tarafli tazminatsiz yollayabiliyo
- Galatasaray, ilk 5’e gol atamıyor
Toplam 1
Yorum
siberaal sorumlular istifa etmiyor geçen sene takım kaçıncı oldu belli bu sene de belli hala başarılıyız diyorlar koltuğunuza sımsıkı yapışın
- Advocaat bir taşla iki kuş vurdu
Toplam 5
Yorum
Fb ye dünya da hoca yokki :) Fb Aykut değil 95 te 94 Brezilya yı tekrar tanıtan parreria Sonra Hiddink , Daum, Zico, Ersun, Vitor ve Dick i de Aykut gibi istemedi :)
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