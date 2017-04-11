Büyüklerin kabusu ‘Başakşehir’

Bu sezon sergilediği performansla herkesin takdirini kazanan Medipol Başakşehir, ligde ve kupada üç büyüklerin kabusu olmaya devam ediyor. Son olarak dün akşamki maçta Galatasaray’ı 4-0’lık skorla mağlup eden turuncu-lacivertliler, şu ana kadar Süper Lig’de üç büyüklerle oynadığı 5 maçtan 10 puan çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek lider Beşiktaş'ın 5 puan arkasında 56 puanla şampiyonluk şansını sürdüren Medipol Başakşehir, 2016-2017 sezonunda özellikle 'üç büyük'ler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başına bela olmuş gibi görülüyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, sezon sonu mutlu sona ulaşabilmek için ligin 29. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş'tan da puanlar almanın hesabını yapıyor.



Galatasaray'ın korkulu rüyası

Medipol Başakşehir, üç büyükler içinde en fazla Galatasaray'ın canını yaktı. Sarı-kırmızılılara karşı bu sezon ligde 2, kupada da 1 karşılaşmaya çıkan turuncu-lacivertli takım, rakibini bütün maçlarda yenmeyi başardı. Süper Lig'in 10. haftasında Türk Telekom Arena'da karşılaştığı Cimbom'u 2-1 ile geçen Başakşehir, dün oynanan 27. hafta mücadelesinde ise Tudor yönetimindeki Aslan'ı 4-0'la geçerek bu sezon rakibine hiç puan vermedi. Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda da karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan 2-1 ile yine Medipol Başakşehir olmuştu. Hem kupa hem de ligde Galatasaray'a büyük hezimet yaşatan Abdullah Avcı'nın takımı, sarı-kırmızılılarla arasındaki puan farkını da 7'ye çıkardı.



Fener'den 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında evinde oynadığı maçta Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçen Başakşehir, bu karşılaşmayla sezona damga vuracağının da sinyallerini vermişti. İkinci yarının ilk maçında bu defa Kadıköy'de rakibine konuk olan turuncu-lacivertliler, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Dick Advocaat'ın takımından bu sezon hanesine 3 puan yazdırmayı başararak Kanarya'nın 6 puan önünde bulunan Medipol Başakşehir'in şimdiki hedefi ise Türkiye Kupası Yarı Finali'nde karşılaşacakları Fenerbahçe'yi kupanın dışına iterek finale çıkmak.



Sırada Beşiktaş var

Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan 9 puan çıkarmayı başaran Abdullah Avcı ve öğrencilerinin sıradaki hedefi ise şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Beşiktaş. Lig'in 12. haftasında karşılaştıkları Kara Kartal ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, 30 Nisan Pazar günü evinde ağırlayacağı siyah-beyazlılardan puan veya puanlar alarak 5 puanlık farkı da eritmek istiyor. İki takım bu sezon 1'de hazırlık karşılaşması oynamış ve kazanan 2-1 ile Beşiktaş olmuştu.