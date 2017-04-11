 Başkana büyük ilgi – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Başkana büyük ilgi

    Başkana büyük ilgi
    Başakşehir Başkanı , dün akşam ilginin merkezindeki isimlerdendi. Taraftarlar, Gümüşdağ ile fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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