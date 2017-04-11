 Başakşehir’den çıkış yok – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Başakşehir’den çıkış yok

    Başakşehir’den çıkış yok
    Lider Beşiktaş'ın ensesinde nefesini hissettiren Başakşehir, evinde rakip tanımıyor. Sahasındaki 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Başakşehir, Beşiktaş ile birlikte evinde yenilmeyen iki takımdan biri olmayı başardı.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:19
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