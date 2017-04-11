Başakşehir’den çıkış yok

Lider Beşiktaş'ın ensesinde nefesini hissettiren Başakşehir, evinde rakip tanımıyor. Sahasındaki 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Başakşehir, Beşiktaş ile birlikte evinde yenilmeyen iki takımdan biri olmayı başardı.