 Adebayor'dan 6 yıl sonra hat-trick – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Adebayor'dan 6 yıl sonra hat-trick

    Adebayor'dan 6 yıl sonra hat-trick

    Medipol Başakşehir'in devre arasında renklerine kattığı Emmanuel Adebayor, 6 yıl aradan sonra hat-trick yaptı.

    Medipol Başakşehir'in devre arasında kadrona kattığı Togolu golcü Adebayor, Galatasaray karşısında 3 gol birden atarak kariyerinde 6 yıl aradan sonra hat-trick yaptı. 33 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk hat-trick'ini Monaco forması ile 20 Şubat 2004'te Montpellier karşısında yaptı. 22 Eylül 2007'de Arsenal ile Premier Lig'deki ilk hat-trick'ine ise 5-0 kazanılan Derby County mücadelesinde ulaşan Adebayor, son olarak Real Madrid forması giyerken 21 Mayıs 2011'de 8-1 kazanılan maçta Almeria ağlarına 3 gol bırakmıştı.

    Adebayor, Galatasaray'a dün kaydettiği 3 golle kariyerinde 6 yıl aradan sonra hat-trick yapma başarısı gösterdi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:48
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