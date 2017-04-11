Adebayor: “Meydan okumaya geldim"
Medipol Başakşehir’in Togolu yıldızı Adebayor, Galatasaray maçında attığı goller dışında anahtar oyuncu gibi oynadığını belirterek, “Çünkü attığım gollerin dışında takım savunmasına da katkıda bulundum” dedi.
"Bu akşam anahtar bir oyuncu olduğumu düşünüyorum"
Gol attığı için mutlu olduğunu kaydeden yıldız futbolcu, "Hat-trick yaptığınız zaman daha çok mutlu oluyorsunuz. Attığım goller dışında bu akşam anahtar bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Çünkü attığım gollerin dışında takım savunmasına da katkıda bulundum" diye konuştu.
"Maç maç bakıyoruz"
Şampiyonluk hakkında ise Adebayor, "Öncelikle bu galibiyetin keyfini çıkaralım. Önümüzde maçlar var. Bugüne kadar yaptığımız gibi maç maç gideceğiz" dedi.
"De Jong'un formasını aldım"
Adebayor, maç sonunda Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Nigel de Jong'un formasını aldığını belirterek, "O benim için kardeş gibi. 3 sene Manchester United'da beraber oynadık. Bugün görüştüğümüzde de eski günlerden konuştuk" ifadelerini kullandı.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:21
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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