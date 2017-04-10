 G.Saray'da istifa sesleri – Fotomaç – 10 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'da istifa sesleri

    G.Saray'da istifa sesleri

    Galatasaray'ın Medipol Başakşehir maçında deplasmana gelen sarı-kırmızılı taraftarlar Başkan Dursun Özbek ve yönetimi istifaya çağırdı.

    Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı izlemek için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Alınan kötü sonuçtan dolayı mutsuz olan taraftarlar, 'Dursun Özbek istifa' ve 'Galatasaray liselilerin değildir' sloganlarını attı. Taraftarlar ayrıca sarı-kırmızılı futbolculara da sert tepki gösterdi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'da istifa sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.