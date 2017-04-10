G.Saray'da istifa sesleri
Galatasaray'ın Medipol Başakşehir maçında deplasmana gelen sarı-kırmızılı taraftarlar Başkan Dursun Özbek ve yönetimi istifaya çağırdı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı izlemek için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Alınan kötü sonuçtan dolayı mutsuz olan taraftarlar, 'Dursun Özbek istifa' ve 'Galatasaray liselilerin değildir' sloganlarını attı. Taraftarlar ayrıca sarı-kırmızılı futbolculara da sert tepki gösterdi.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- M.Başakşehir - Galatasaray | Canlı Anlatım
Toplam 21
Yorum
Aslan SANKI KÜME DÜSMÜS GIBI OYNUYORUZ ALLAHINDAN BL CAPSIZ DURSUN MAHVETTIN TAKIMIMIZI
- Lyon-Beşiktaş maçına yüksek risk uyarısı
Toplam 5
Yorum
Özde Kartal İçimden bir ses yarı finale çıkacağız diyor. İNŞAALLAH gerçekleşir.
- Adebayor Galatasaray'ı yıktı
Toplam 7
Yorum
murat e olacaktı bu zaten.sen adebayor'u alacak gibi yapıp almazsan elbet bi gün pişmanlığın ortaya çıkacaktır.
G.Saray'da istifa sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.