Başakşehir'den G.Saray maçı sonrası o müzik
Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı sahasında 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stat hoparlörlerinden Devler Ligi müziği çalındı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı Adebayor (3) ve Mustafa Pektemek'in golleriyle 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 2. sıradaki yerini korudu ve rakipleriyle arasındaki puan farkını da açtı. Turuncu-lacivertli takımın aldığı bu galibiyetin ardından stat hoparlörlerinden Devler Ligi'nin müziği çaldı. Ligde ilk 2 sırayı alan ekipler Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Eğer Medipol Başakşehir kalan haftalarda yerini korursa, Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- M.Başakşehir - Galatasaray | Canlı Anlatım
Toplam 21
Yorum
Aslan SANKI KÜME DÜSMÜS GIBI OYNUYORUZ ALLAHINDAN BL CAPSIZ DURSUN MAHVETTIN TAKIMIMIZI
- Lyon-Beşiktaş maçına yüksek risk uyarısı
Toplam 5
Yorum
Özde Kartal İçimden bir ses yarı finale çıkacağız diyor. İNŞAALLAH gerçekleşir.
- Adebayor Galatasaray'ı yıktı
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Yorum
murat e olacaktı bu zaten.sen adebayor'u alacak gibi yapıp almazsan elbet bi gün pişmanlığın ortaya çıkacaktır.
Başakşehir'den G.Saray maçı sonrası o müzik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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