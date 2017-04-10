 Başakşehir'den G.Saray maçı sonrası o müzik – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Başakşehir'den G.Saray maçı sonrası o müzik

    Başakşehir'den G.Saray maçı sonrası o müzik

    Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı sahasında 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stat hoparlörlerinden Devler Ligi müziği çalındı.

    Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı Adebayor (3) ve Mustafa Pektemek'in golleriyle 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 2. sıradaki yerini korudu ve rakipleriyle arasındaki puan farkını da açtı. Turuncu-lacivertli takımın aldığı bu galibiyetin ardından stat hoparlörlerinden Devler Ligi'nin müziği çaldı. Ligde ilk 2 sırayı alan ekipler Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Eğer Medipol Başakşehir kalan haftalarda yerini korursa, Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:07
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