Adebayor ve Emre oynayacak durumda
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:43
- Q7 kadroda yer alacak
Toplam 1
Yorum
Bence Bize uyari Bi hazir Kanat Oyuncu Sart Töre nasil Olacak Belli degil Mutlaka Kanat oyuncu Transfer lazim
- ‘Bu takıma ne yaptın Olcay’
Toplam 1
Yorum
Bence Neden 200 Bin € verdik ? TS bize ne zaman yardim etti ? Bi Olcan bile bize vermediler Bi Tolga icin 10 Milyon Dollar ve oguzhan istemisler
- Balotelli'yi kaçırmayalım
Toplam 1
Yorum
Bence GS Dan hicbir daha iyi Takim Yokmu ortada ? Üste Besiktas Da Teklif yapmistir bence Gelirse türkiyede FB Yada Besiktasa gelir bence
Adebayor ve Emre oynayacak durumda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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