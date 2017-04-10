 Adebayor ve Emre oynayacak durumda – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Adebayor ve Emre oynayacak durumda

    Adebayor ve Emre oynayacak durumda
    Başakşehir'de, G.Saray maçı öncesi Akhisar Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sakatlanarak oyundan çıkan Togolu golcü 'un, Galatasaray maçının kadrosunda olması bekleniyor. Cezası biten 'nun da oynayacağı öğrenildi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:43
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