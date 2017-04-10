Abdullah Avcı: "Bitmesin istedim"

Avcı, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında, özellikle Galatasaray'ın nasıl bir savunma formasyonuyla oynayacağı ve buna verecekleri karşılık üzerinde durduklarını anlatarak, "Futbolcularım, oyun planlarımızı sağlıklı bir şekilde uyguladı. Galatasaray, son 3 sezonda ilk kez rakip kaleye şut atamadı. Kademede doğru durduk. Pozisyon vermedik." diye konuştu.

Teknik adamlar olarak her maç öncesi planlar yaptıklarını, karşılığını ise bazen alıp bazen de alamadıklarını dile getiren Avcı, "Bu maçı kenardan izlerken inanılmaz keyif aldım. Bazen maçın bitmesini istemezsiniz. Harika bir galibiyet oldu. Skor çarpıcı olabilir ama oyun olarak da beni çok tatmin etti. Planların tamamı iyi uygulandı. Umarım sonuna kadar bu mücadelenin içinde olmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"Bir takım hayaller kuruyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için çaba sarf ettiklerini, Süper Lig'de de şampiyonluk yarışını sürdürdüklerini vurgulayan Avcı, şunları söyledi:

"Yarışın içinde olmak istiyoruz. Oyun kalitemiz gelişiyor. Üç sene evvel bu statta 'Gaziantep Büyükşehir Belediyespor' yazıyordu. Sonra 'Shakhtar Donetsk' yazdı. İki sene üst üte Avrupa kupalarına katıldık. Bu ölçekte olup da 3 sene üst üste Avrupa'ya giden takım yoktur. Yarışın içinde olmak heyecanlı. Bir takım hayaller kuruyoruz ve sonuna kadar zorlayacağız. Ligde ikinciyiz, kupada iddialıyız. Harika bir sezon. İnşallah karşılığını alırız. Önümüzde Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları var. İnşallah yüzümüz gülmeye devam eder."

Öte yandan, üst üste gündüz maçları oynadıklarından yakınan Avcı, "Ligde şampiyonluk yarışının içinde olan bir takımız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu saatte oynar mı? Gündüz maçlarının bir standardı olur. Antrenman planlaması açısından da sıkıntılı. Bunları söylüyorum ama bir karşılık alamıyorum. Umarım bundan sonra dikkat ederler." diyerek sözlerini tamamladı.