 Mourinho'nun hedefindeki Türk – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Mourinho'nun hedefindeki Türk

    Mourinho'nun hedefindeki Türk
    G.Saray'ın da transfer listesinde bulunan Başakşehir'in genç yıldızı 'e İngiliz devi Manchester United'ın yanı sıra Leverkusen ve Inter de talip oldu. İngiltere'de yayın yapan Daily Mirror gazetesi, Manchester United'ın başarılı oyuncu için 6 milyon Sterlin önereceğini yazdı.

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:36
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