Mourinho'nun hedefindeki Türk
G.Saray'ın da transfer listesinde bulunan Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder'e İngiliz devi Manchester United'ın yanı sıra Leverkusen ve Inter de talip oldu. İngiltere'de yayın yapan Daily Mirror gazetesi, Manchester United'ın başarılı oyuncu için 6 milyon Sterlin önereceğini yazdı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
Mourinho'nun hedefindeki Türk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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