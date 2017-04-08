Bizi yıpratamazlar

Başakşehirli Emre Belözoğlu: Abdullah hoca ile tartışmadım. Kimse bu kulübü yıpratamaz. G.Saray maçına motiveyiz

Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı ile yaşadığı iddia edilen tartışma hakkında, "Abdullah hoca ile böyle bir diyalog biz zaten yaşamadık. Benim üzerimden Başakşehir Kulübü'nü yıpratmalarını istemiyorum" dedi. "Galatasaray ile çok önemli bir maç yapacağız" diyen Emre sözlerini şöyle sürdürdü: "Zirve savaşı yapıyoruz. Sezon sonunda herşey olabilir. Bizi kimse yıpratamaz. G.Saray'ı yenip iddiamızı sürdüreceğiz. Çok motiveyiz."