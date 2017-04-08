 Bizi yıpratamazlar – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Bizi yıpratamazlar

    Bizi yıpratamazlar

    Başakşehirli : Abdullah hoca ile tartışmadım. Kimse bu kulübü yıpratamaz. G.Saray maçına motiveyiz

    Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı ile yaşadığı iddia edilen tartışma hakkında, "Abdullah hoca ile böyle bir diyalog biz zaten yaşamadık. Benim üzerimden Başakşehir Kulübü'nü yıpratmalarını istemiyorum" dedi. "Galatasaray ile çok önemli bir maç yapacağız" diyen Emre sözlerini şöyle sürdürdü: "Zirve savaşı yapıyoruz. Sezon sonunda herşey olabilir. Bizi kimse yıpratamaz. G.Saray'ı yenip iddiamızı sürdüreceğiz. Çok motiveyiz."
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:25
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