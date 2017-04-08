Bizi yıpratamazlar
Başakşehirli Emre Belözoğlu: Abdullah hoca ile tartışmadım. Kimse bu kulübü yıpratamaz. G.Saray maçına motiveyiz
Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı ile yaşadığı iddia edilen tartışma hakkında, "Abdullah hoca ile böyle bir diyalog biz zaten yaşamadık. Benim üzerimden Başakşehir Kulübü'nü yıpratmalarını istemiyorum" dedi. "Galatasaray ile çok önemli bir maç yapacağız" diyen Emre sözlerini şöyle sürdürdü: "Zirve savaşı yapıyoruz. Sezon sonunda herşey olabilir. Bizi kimse yıpratamaz. G.Saray'ı yenip iddiamızı sürdüreceğiz. Çok motiveyiz."
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
Bizi yıpratamazlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.