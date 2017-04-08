Başakşehir'i zorlu bir maraton bekliyor
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde zirve takibini sürdüren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselen Medipol Başakşehir'i, nisan ayının kalan 20 gününde zorlu maçlar bekliyor.
Referandum için lige verilecek aranın ardından 28. haftada deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, bu maçtan sonraki hafta içinde Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde Fenerbahçe karşısına çıkacak.
Turuncu-lacivertliler bu ayın son haftasında ise 29. hafta mücadelesinde lider Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Başakşehir'de oynanacak maç şampiyonluk yarışının düğümünün çözülmesi ihtimalini de taşıyor.
- Medipol Başakşehir'in 20 gündeki maçları
Turuncu-lacivertliler, sahasında sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
10 Nisan Pazartesi
Medipol Başakşehir-Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)
22 Nisan Cumartesi
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig)
25-26-27 Nisan (Program henüz açıklanmadı)
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası)
28-29-30 Nisan (Program henüz açıklanmadı)
Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig)
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:22
- Hollanda'nın kralı
Toplam 2
Yorum
han son saniyede gol mu olur be koç yatırdın kuponları (:
- İngiltere'den Aboubakar için servet
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Norwich bu sene premier lig'e çıkamaz bu bir, takım değeri 64 milyon, en değerli oyuncusu 4 milyon, 12 milyon verecekmiş komik
- Bir kıvılcım Lyon’u yakar
Toplam 5
Yorum
karakartal tabi canım napoliye geçit vermeyen benficayla 3-0dan 3-3e getiren olympiakosa 10 kişi 4 atan biz değildik çünkü :)
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