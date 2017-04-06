Emre’den olay sözler
Başakşehir'in Akhisar'ı elediği maçta Emre Belözoğlu kenarda çıldırdı. 86'da oyundan alınan Emre'nin "En iyi adamını oyundan çıkarıyorsun?" sözleri A Spor kameralarına takıldı. Emre "Bunları Abdullah hocaya değil yardımcısına, takımın iyiliği için söyledim. Kendim için değil M.Pektemek çıktı diye söyledim. Su şişesini ofsayttan gol yedik diye fırlattım. Hocama saygım sonsuz" dedi.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Emre’den olay sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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