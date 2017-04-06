 Emre’den olay sözler – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Emre’den olay sözler

    Emre’den olay sözler
    Başakşehir'in Akhisar'ı elediği maçta kenarda çıldırdı. 86'da oyundan alınan Emre'nin "En iyi adamını oyundan çıkarıyorsun?" sözleri A Spor kameralarına takıldı. Emre "Bunları Abdullah hocaya değil yardımcısına, takımın iyiliği için söyledim. Kendim için değil M.Pektemek çıktı diye söyledim. Su şişesini ofsayttan gol yedik diye fırlattım. Hocama saygım sonsuz" dedi.

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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