 Kupaya talibiz – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Kupaya talibiz

    Kupaya talibiz

    Başakşehir’in hocası Avcı: Akhisar’ı bu kez yeneceğiz.

    , Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasından deplasmanda karşılaşacağı Akhisar Belediyespor'u saf dışı bırakarak yarı finale çıkmak istiyor. Turuncu-lacivertliler, turun ilk maçında evinde Manisa ekibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, "Takım olarak kupaya talibiz. Akhisar önünde çok dikkatli olacağız. Ligde rakibimize yenildik. Hataları düzelteceğiz" dedi.

    EMRE OYNUYOR
    Başakşehir'de teknik patron 'nın son lig maçında cezası nedeniyle forma vermediği Emre Belözoğlu, kupadaki maçta sahada olabilecek. Turuncu-lacivertli takımda Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz'ın ise sakatlıkları sürüyor.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
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