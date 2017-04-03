Başakşehir rotayı kupaya çevirdi
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasından deplasmanda karşılaşacağı Akhisar Belediyespor’u saf dışı bırakarak yarı finale çıkmak istiyor.
Akhisar Belediyespor ile Medipol Başakşehir arasında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.
Hedef kupada mutlu son
Ligde Akhisar Belediyespor'a mağlup olarak lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalan turuncu-lacivertli ekip, Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşma peşinde. Süper Lig'de kalan 8 haftada önemli maçlar oynayacak olan Medipol Başakşehir, şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırma olasılığını da göz önünde bulundurarak sezonu boş kapatmama adına kupayı müzesine getirmek istiyor.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:16
- BuldozERSUN
Toplam 4
Yorum
taraftar zekiyi oynatan hoca hoca deyildir benim nazarımda adam ne orta yapmasını biliyor nede ayağındaki topu iyi kullanıyor böyle topcu böyle tekni
- Çebi'den Özbek'e 'FEDA' cevabı
Toplam 13
Yorum
HER ŞEY BELEŞ SİZİN MENDİL SATMANIZA GEREK YOK ÜS AKIL ÖREN (TFF ) YUSUF HAKEMLER SİZİN İÇİN HEM PARA HEM PUAN İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR ZATEN. BELEŞ STAT GİB
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 64
Yorum
CanCan Ü.Özat önce kendi konuşmasını düzeltsin ve insanlığı öğrensin. Saygısız ve hazımsız. Daha on fırın ekmek yemesi lazım..
Başakşehir rotayı kupaya çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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