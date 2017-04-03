 Başakşehir rotayı kupaya çevirdi – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Başakşehir rotayı kupaya çevirdi

    Başakşehir rotayı kupaya çevirdi

    Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasından deplasmanda karşılaşacağı Akhisar Belediyespor’u saf dışı bırakarak yarı finale çıkmak istiyor.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmada Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, bu kez rakibiyle kupada karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, turun ilk maçında evinde Manisa ekibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Ligde rakibine mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara alan İstanbul ekibi, yeşil-siyahlıları kupanın dışına iterek bu kaybı da telafi etmek istiyor.

    Akhisar Belediyespor ile Medipol Başakşehir arasında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.

    Hedef kupada mutlu son
    Ligde Akhisar Belediyespor'a mağlup olarak lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalan turuncu-lacivertli ekip, Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşma peşinde. Süper Lig'de kalan 8 haftada önemli maçlar oynayacak olan Medipol Başakşehir, şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırma olasılığını da göz önünde bulundurarak sezonu boş kapatmama adına kupayı müzesine getirmek istiyor.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:16
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