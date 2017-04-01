 Başakşehir’den '13.30' tepkisi – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Başakşehir’den '13.30' tepkisi

    Başakşehir’den '13.30' tepkisi

    Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor ile oynadığı maçın başlama saatinin 13.30 olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) esprili bir dille eleştirdi.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. Haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, mücadelenin saatini eleştirdi. Kulübün TFF'ye karşı yaptığı esprili paylaşım şöyle:

    "Günaydın. Shanghai'daki tüm taraftarlarımıza, bu güzel Cumartesi akşamında Akhisarspor maçımız için keyifli seyirler diliyoruz. #13:30."
    Öte yandan maçın başlamasından önce yayın kuruluşa açıklama yapan Medipol Başakşehir Teknik Direktrörü Abdullah Avcı, konuşmasına 'Günaydın' diyerek başladı.


    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:23
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