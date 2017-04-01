Başakşehir’den '13.30' tepkisi
Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor ile oynadığı maçın başlama saatinin 13.30 olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) esprili bir dille eleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. Haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, mücadelenin saatini eleştirdi. Kulübün TFF'ye karşı yaptığı esprili paylaşım şöyle:
"Günaydın. Shanghai'daki tüm taraftarlarımıza, bu güzel Cumartesi akşamında Akhisarspor maçımız için keyifli seyirler diliyoruz. #13:30."
Öte yandan maçın başlamasından önce yayın kuruluşa açıklama yapan Medipol Başakşehir Teknik Direktrörü Abdullah Avcı, konuşmasına 'Günaydın' diyerek başladı.
"Günaydın. Shanghai'daki tüm taraftarlarımıza, bu güzel Cumartesi akşamında Akhisarspor maçımız için keyifli seyirler diliyoruz. #13:30."
Öte yandan maçın başlamasından önce yayın kuruluşa açıklama yapan Medipol Başakşehir Teknik Direktrörü Abdullah Avcı, konuşmasına 'Günaydın' diyerek başladı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bertone: İzlendiğimi biliyorum
Toplam 1
Yorum
yasar kemal 23 macta 3 gomu? eger oyleyse ligimzide bundan daha iyi golculer var, onarin suyumu cikti acaba? hergun acayip acayip transfer haberleri!!
- Başakşehir haftayı 'Buruk' kapattı
Toplam 3
Yorum
Berkay Oleyyyyyyy.Haydi Gs bu hafta yen.
- Gol yersek zor olur!
Toplam 4
Yorum
GFB 8 rekorunu kirin 3 ay Lyon formasi ile gezcem :)) En az 6 diyorum. Ikinci macta da 4 olur averaj olur
Başakşehir’den '13.30' tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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