 Başakşehir, Akhisar’a karşı 5-1 üstün – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Başakşehir, Akhisar’a karşı 5-1 üstün

    Başakşehir, Akhisar’a karşı 5-1 üstün
    Zirvenin iddialı takımı Başakşehir bugün deplasmanda Akhisar ile oynayacak. İki takım Süper Lig'de daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 5 galibiyet alırken, Akhisar Belediyespor ise rakibini 1 kez mağlup edebildi. 1 müsabakada ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. İlk devrede ise başakşehir rakibini 5-1 yendi.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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