Başakşehir, Akhisar’a karşı 5-1 üstün

Zirvenin iddialı takımı Başakşehir bugün deplasmanda Akhisar ile oynayacak. İki takım Süper Lig'de daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 5 galibiyet alırken, Akhisar Belediyespor ise rakibini 1 kez mağlup edebildi. 1 müsabakada ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. İlk devrede ise başakşehir rakibini 5-1 yendi.