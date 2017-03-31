Abdullah Avcı, Anadolu Ajansının 97. kuruluş yılı nedeniyle İstanbul Ofisi'ne yaptığı ziyarette gündeme dair soruları yanıtladı.

Sezon başından bu yana ligin tepesinde bulunduklarını ve 16-17 hafta lider kaldıklarını hatırlatan Avcı, harika bir sezon geçirdiklerini, kaygı yaşamadan yollarına devam etmek istediklerini dile getirdi. Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışında ligin 29. haftasında evlerinde oynayacakları Beşiktaş maçının kritik olduğuna vurgu yaptı.

Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş, Yunan temsilcisi Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale kaldığı günde kulübünüzün resmi Twitter hesabından 'Çeyrek finalistimiz Beşiktaş'ı kutlar, tüm güçlerini Avrupa kupalarına vermelerini dileriz.' tweeti atıldı. Siz de aynı görüşü paylaşıyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bütün gücünü Avrupa kupalarına versin, (gülerek) aynı görüşü paylaşıyoruz, tabii ki paylaşacağız. Çok güzel bir şey, aslında bu çok birleştirici bir tweet. Kulüp olarak her şeye böyle yaklaşan bir yapımız var. Bu bir oyun, bu da oyunun güzellikleri. İnsanlara bu şekilde sunmamız lazım. 29. haftada Beşiktaş ile oynayacağımız maçı bir görelim. Bu bantta oraya kadar gidelim, o maçtan sonra bir şeyleri konuşmak daha doğru olacak. Her maç ilk dört için kolay değil. Onun için Beşiktaş bütün gücünü Avrupa kupalarına vermeyi sürdürsün. Kim kazanırsa onu tebrik edeceğiz. Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunu tebrik ettik. Şampiyon oluruz, olmayız ama bulunduğumuz yerin saygısını çok iyi görüyoruz. Bu, şampiyonluk kadar değerli. Bu güzel oyunu dahada güzelleştirmeye çalışıyoruz."

- "VAR'ı destekleyeceğiz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de uygulamaya geçirilmesi beklenen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini desteklediklerini açıkladı.

Abdullah Avcı, VAR'ın denenmesinde mutlaka faydalar olacağının altını çizerek, "Eski bir futbolcu, toprak sahaları yaşamış biri olarak, bazen futbolun doğasına aykırı geliyor ama bugün dünyanın gittiği, değiştiği, dönüştüğü ve özellikle futbolun içine bilim, analiz, performans ve elektroniğin girdiği yerde, Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde de denenmeye başladığına göre bunun kaçışı yok." ifadelerini kullandı.

Fransa ile İspanya arasında oynanan hazırlık maçında VAR sayesinde skora etki eden iki örnek kararın verildiğini hatırlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Bu sistem denenecek, denendikten sonra geri dönüşleri nasıl olacak, buna bakmak lazım. Bugün ligimizde kritik hatalar oluyor. Biz de kulüp olarak bunu yaşadık. Genele baktığında, "Penaltı mı, değil mi?", "Gol mü, değil mi?" gibi ana konu başlıkları var. Bunu denememiz gerekiyor. Şu an itibarıyla VAR'ı destekleyeceğiz.

- "Köklü değişiklik olmayacağını hep beraber göreceğiz"

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü de olan Abdullah Avcı, Eskişehir'de Moldova ile oynanan hazırlık maçında genç oyuncuların ortaya koyduğu performansın gelecek için umut verici olduğunu aktardı.

Avcı, genç oyuncuların iyi performansına rağmen A Milli Takım'da köklü değişikliklerin çabuk olmayacağını savunarak, şunları söyledi:

"Bu isimler, daha önce Genç ve A Milli Takım'da oynamış futbolcular. Potansiyelli oyuncular, bulundukları yerlerle de bunu gösteriyorlar. A Milli Takım düzeyinde köklü değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bunu Kosova maçı ve eylül ayındaki iki müsabakada çok net şekilde göreceğiz. Maç kazanmak öz güven yakalamaları açısından önemli ama bu oyunculara bir maçlık test yapmayalım. Böyle durumlarda olup daha sonra kaybolan çok oyuncu oldu. Ne yukarı ne de aşağı vurdurmadan, standart şekilde götürmek lazım. Yetenekli oyuncularımız var, oyun planlarının içinde bunu geliştirirlerse devam edeceklerdir. Köklü değişiklik olmayacağını hep beraber göreceğiz. Ama takımın içine dokunuşlar muhakkak olacaktır."

- Cengiz Ünder uyarısı

Abdullah Avcı, A Milli Takım forması ile ilk golünü Moldova'ya atan genç oyuncusu Cengiz Ünder'in çok yetenekli bir futbolcu olduğunu ancak her anlamda geliştirmesi gereken özellikleri bulunduğunu aktardı.

Cengiz'in çok hızlı bir şekilde gelişim gösterdiğini vurgulan Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Attığı gol bizim adımıza da onun adına da Türk futbolu adına da son derece önemli. Bize geldiğinden bu yana 25 lig maçının 24'ünde oynadı. Dört Avrupa kupası oynadı, A Milli Takım'a kadar çıktı ve hazırlık maçında harika bir gol attı. Yeterli görmeyecek, başka hayaller kuracak, gelişecek, hem kişilik olarak hem de oyun olarak. Türk futboluna önemli, özel bir oyuncu kazandırmak için mücadelemize devam edeceğiz, henüz kazanmadı. Eğer böyle davranırsak kaybederiz, daha da üstüne koyması gerekiyor."

- Akhisar Belediyespor maçı ve Okan Buruk

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın Akhisar Belediyespor ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanarak yeniden bir galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti.

Deneyimli teknik adam, Akhisar Belediyespor'un başında ilk maçına çıkacak Okan Buruk hakkında şunları kaydetti:

"Okan benim hem futbolcum, hem de milli takımda yardımcılığımı yaptı. Türk futboluna, futbolcu olarak önemli katkı sağladı, umarım antrenörlükte de aynı katkıyı vermeye devam edecek. Göztepe'den ayrılırken 'geçmiş olsun' diye birkaç gün bekledim ama o sırada Akhisar Belediyespor'da göreve başladı. 'Hayırlı olsun' diyemedim. Hafta sonu beraber olacağız, kardeşim gibi ama bizim maçlardan sonra onlara başarılar diliyorum."

Manisa ekibiyle ligde ve Türkiye Kupas'nda üst üste iki maç oynayacaklarını hatırlatan Abdullah Avcı, şöyle devam etti:

"Akhisar Belediyespor açısından hoca değişikliği ve bir de Okan Buruk gibi bir yüzün olması önemli. Oyuncular yeni hocasına kendisini kanıtlamak isteyecek, mücadeleleri ve konsantrasyonları daha yüksek olacaktır. Artı, ligdeki bulundukları durumdan kurtularak bir an önce rahatlamak isteyeceklerdir. Her maç zor geçiyor, bu maç da zor başlayacak ama içindeki planlar, uygulamalar nasıl olacak, göreceğiz. Umarım karşılığını biz alırız. Enerjimiz yüksek, harika bir sezon geçiriyoruz. Geçen hafta berabere kaldık, umarım bu hafta itibarıyla yeniden galibiyet startı verip yolumuza devam ederiz."

Avcı, takımdaki eksik oyuncular hakkında ise, "Emre Belözoğlu cezalı. Bekir ve Egemen'in sakatlıkları devam ediyor. Bekir bir operasyon geçirdi, Egemen'in alçısı önümüzdeki hafta çıkacak, topuğunda bir sorunu vardı. Onun dışında bir sakatımız yok. Milli takımlarında oynayan 5 futbolcumuz da sağlıklı döndüler." diyerek sözlerini tamamladı.