Başakşehir, Akhisar deplasmanında

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisar Belediyespor ile mücadele edecek. İki takım bu maçla ligdeki 8. randevularına çıkacak.

Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 13.30'da deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, 15 galibiyet, 2 mağlubiyet, 8 beraberlik sonucu elde ettiği 53 puanla ligde 2. sırada yer alırken, Manisa ekibi ise 7 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonucu elde ettiği 27 puanla 15. sırada yer alıyor.



Ligde 8. randevu

İki takım Süper Lig'de daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 5 galibiyet alırken, Akhisar Belediyespor ise rakibini 1 kez mağlup edebildi. 1 müsabakada ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Ligin ilk yarısındaki maçı turuncu-lacivertli takım 5-1 kazanmıştı.



Akhisar'ın son galibiyeti 2013'te

Akhisar Belediyespor, Medipol Başakşehir karşısında son galibiyetini 9 Şubat 2013'te 2-0'lık skorla almıştı. Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de iç sahada oynadığı üç maçta da Başakşehir'e gol atamadı. Buna karşın kalesinde ise 6 gol gördü. Aynı zamanda Manisa ekibi, ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.



Başakşehir'in deplasman performansı

Medipol Başakşehir, deplasmanda oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 24 puan topladı. İstanbul ekibi, deplasman performansıyla da Beşiktaş'tan sonra ikinci sırada yer alıyor.