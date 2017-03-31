Başakşehir, Akhisar deplasmanında
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisar Belediyespor ile mücadele edecek. İki takım bu maçla ligdeki 8. randevularına çıkacak.
Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 13.30'da deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, 15 galibiyet, 2 mağlubiyet, 8 beraberlik sonucu elde ettiği 53 puanla ligde 2. sırada yer alırken, Manisa ekibi ise 7 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonucu elde ettiği 27 puanla 15. sırada yer alıyor.
Ligde 8. randevu
İki takım Süper Lig'de daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 5 galibiyet alırken, Akhisar Belediyespor ise rakibini 1 kez mağlup edebildi. 1 müsabakada ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Ligin ilk yarısındaki maçı turuncu-lacivertli takım 5-1 kazanmıştı.
Akhisar'ın son galibiyeti 2013'te
Akhisar Belediyespor, Medipol Başakşehir karşısında son galibiyetini 9 Şubat 2013'te 2-0'lık skorla almıştı. Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de iç sahada oynadığı üç maçta da Başakşehir'e gol atamadı. Buna karşın kalesinde ise 6 gol gördü. Aynı zamanda Manisa ekibi, ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Başakşehir'in deplasman performansı
Medipol Başakşehir, deplasmanda oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 24 puan topladı. İstanbul ekibi, deplasman performansıyla da Beşiktaş'tan sonra ikinci sırada yer alıyor.
Ligde 8. randevu
İki takım Süper Lig'de daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 5 galibiyet alırken, Akhisar Belediyespor ise rakibini 1 kez mağlup edebildi. 1 müsabakada ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Ligin ilk yarısındaki maçı turuncu-lacivertli takım 5-1 kazanmıştı.
Akhisar'ın son galibiyeti 2013'te
Akhisar Belediyespor, Medipol Başakşehir karşısında son galibiyetini 9 Şubat 2013'te 2-0'lık skorla almıştı. Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de iç sahada oynadığı üç maçta da Başakşehir'e gol atamadı. Buna karşın kalesinde ise 6 gol gördü. Aynı zamanda Manisa ekibi, ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Başakşehir'in deplasman performansı
Medipol Başakşehir, deplasmanda oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 24 puan topladı. İstanbul ekibi, deplasman performansıyla da Beşiktaş'tan sonra ikinci sırada yer alıyor.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Bilic' iması
Toplam 20
Yorum
aydın fenerbahçeye u saatten sonra gelebilecek en iyi hoca Aykut KOACAM dır bence Aykut tamam
- "Orada yarım kalan işlerim var"
Toplam 4
Yorum
halim papila şimdi osmanlısporun başkanı olsam bugun hjamza hocayı kapıya koyarım hocam sen kımın teknık adamısın bu nasıl iş gsden sanane
- UEFA'yı aşar
Toplam 7
Yorum
CAS TILAR EY TRABZONSPOR HAKLISIN AMA ALACAĞIN YOK
Başakşehir, Akhisar deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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