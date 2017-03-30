Başakşehir’in ikiz bekleri
M.Başakşehir'de Uğur Uçar ve Ferhat Öztorun'un büyük benzerliği dikkati çekiyor. Aynı lisede okuyan ve sırada oturan 1987 doğumlu iki futbolcu, aynı gün altyapısında başladıkları G.Saray'la aynı gün profesyonel imza attı. Başakşehir'e de aynı gün transfer olan Uğur ve Ferhat, ara transferde aynı gün 2020'ye kadar kontrat uzattı. Aldıkları yıllık ücret ve primler de aynı olan ikilinin tek farkı Uçar'ın sağ, Öztorun'un ise sol ayaklı olması.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Başakşehir’in ikiz bekleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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