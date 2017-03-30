 Başakşehir’in ikiz bekleri – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Başakşehir’in ikiz bekleri

    Başakşehir’in ikiz bekleri
    M.Başakşehir'de ve 'un büyük benzerliği dikkati çekiyor. Aynı lisede okuyan ve sırada oturan 1987 doğumlu iki futbolcu, aynı gün altyapısında başladıkları G.Saray'la aynı gün profesyonel imza attı. Başakşehir'e de aynı gün transfer olan Uğur ve Ferhat, ara transferde aynı gün 2020'ye kadar kontrat uzattı. Aldıkları yıllık ücret ve primler de aynı olan ikilinin tek farkı Uçar'ın sağ, Öztorun'un ise sol ayaklı olması.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:33
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