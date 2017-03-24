Başakşehir evinde mutlu

SÜPER Lig'de bu sezon sahasında yenilmeyen iki takım var. Beşiktaş ve M.Başakşehir takımları bu sezon evinde kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetimindeki takım bu sezon sahasında oynadığı 13 maçta 8 galibiyet 5 beraberlik aldı. Medipol Başakşehir sahasında oynadığı son beş lig maçını dört tanesini kazandı.