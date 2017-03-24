 Başakşehir evinde mutlu – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Başakşehir evinde mutlu

    Başakşehir evinde mutlu
    SÜPER Lig'de bu sezon sahasında yenilmeyen iki takım var. Beşiktaş ve M.Başakşehir takımları bu sezon evinde kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetimindeki takım bu sezon sahasında oynadığı 13 maçta 8 galibiyet 5 beraberlik aldı. Medipol Başakşehir sahasında oynadığı son beş lig maçını dört tanesini kazandı.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:31
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