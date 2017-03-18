Başakşehir'in konuğu Karabükspor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Ligde son üç maçını kazanan turuncu-lacivertliler, Kardemir Karabükspor'u da yenerek, şampiyonluk iddiasını güçlendirmek istiyor.

Deplasmanda oynadığı son 5 maçı kaybeden Kardemir Karabükspor ise Medipol Başakşehir'i yenip, bu seriyi sonlandırmak amacında.

İki eksik

Turuncu-lacivertli takımda, fıtık ameliyatı olan Bekir İrtegün ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz bu mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlığı geçen Mehmet Batdal ise oynayabilecek duruma geldi.

Beş oyuncu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Emre Belözoğlu, Marcio Mossoro, Uğur Uçar, Alexandru Epureanu ve Cengiz Ünder, yarın sarı kart görmeleri halinde, takımlarının 26. haftada deplasmanda Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.