Atiker maçı hazırlıklarını sürüyor

Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.



Turuncu-lacivertlilerin antrenmanı Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde düz koşu ile başladı. Daha sonra ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Başakşehir, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalıştı.



Antrenmanda Holmen ve Visca, takımdan ayrı düz koşu çalışması gerçekleştirdi. Mahmut Tekdemir, Mustafa Pektemek ile Emre Belözoğlu fizyoterapist eşliğinde çalışırken, sakatlıkları devam Egemen ile Bekir'in de tedavilerine devam edildi. Almanya'da tedavi olan Mehmet Batdal da antrenmanda yer almadı.