Abdullah Avcı'dan Konyaspor maçı yorumu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her maçın olduğu gibi Atiker Konyaspor maçının da zor geçeceğini söyleyerek, “Saha düzeni, planı olan ve Avrupa kupalarına katılmış, tecrübeli olan bir takım ile karşılaşacağız. Son iki haftada yakaladığımız kazanma alışkanlığını sürdürmek istiyoruz” dedi.

Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdığı dönemde yardımcı antrenörlerinden olan Tayfun Korkut'un Bundesliga ekiplerinden Bayern Leverkusen'in başına geçmesini değerlendiren Avcı, "O buna daha önce başladı. Milli Takım'ı çalıştırdığımız dönemde hem Tayfun hoca hem Okan hoca ile beraber çalıştık. Biri Bundesliga'da çok önemli bir takım görev aldı. Tayfun hoca son derece donanımlı, bilgili ve mükemmeli arayan bir detaycı. Başarılı olacağına inanıyorum. Bunu başından beri söylemiştim. Okan hoca da TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı içinde. Bu emeğinin karşılığını alacak. Bu yaşta Bundesliga'da bir Türk antrenörün olması son derece sevindirici. Başarılar diliyorum. İletişim halindeyiz" şeklinde konuştu.



"Bu inişler, çıkışlar olacak"

Son iki haftada alınan galibiyetlerin devam etmesi temennisinde bulunan Abdullah Avcı, "34 haftalık maratonun 23 haftasını bitirdik. Bunun büyük bölümünü kazanarak ve 17 haftasını lider olarak geçirdik. Bu inişler, çıkışlar olacak. Son iki haftadır kazandığımız iki puan bizi bir yerde tutuyor. Ligin en değerli olan takımlarından biri ile oynayacağız. Saha düzeni, planı olan ve Avrupa kupalarına katılmış, tecrübeli olan bir takım ile karşılaşacağız. Her maç olduğu gibi bu maçta zor. Bizim de bir kalitemiz var. Son iki haftada yakaladığımız kazanma alışkanlığını sürdürmek istiyoruz. Sabrın, aklın devreye gireceği bir maç olacak" diye konuştu.



"Adebayor, fizik olarak daha iyi durumda"

Takımın son durumu hakkında da bilgi veren Avcı, şunları söyledi:

"Bu hafta, sezon başından beri en fazla olan sakatlık konusunda soru işareti olan hafta. Cuma ve Cumartesi günü durumları belli olacak. Bekir ve Egemen'in devam eden sakatlıkları var. Mahmut ve Emre'nin durumu Cumartesi günü netlik kazanacak. Mehmet Batdal, Almanya'da kontrolde. Mustafa'nın ufak durumu var. Bizde bunun üzerinden A ve B planları üzerinde duruyoruz. Adebayor, fizik olarak daha iyi durumda. Geçen hafta 35 dakika süre aldı. Antrenmanlarda da bunu yansıtıyor. Sakatlıkların durumuna göre bununla ilgili bir çalışma yapacağız."