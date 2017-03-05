Medipol Başakşehir'in Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Biz yarışta hep varız, yarıştan hiç çıkmayız ve kopmayız. Hedefsiz bir takım değiliz." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, "Yarışta olmaya devam edeceğiz." diyerek şunları söyledi:

"Ben hep maç maç bakıyorum. 12-13 yıldır başkanım, bu konuda oldukça tecrübeliyim. Daha ligin bitmesine 11 hafta var. Altımızdaki takımlarla 6-8 puan farklar var ama bunlar değişebilecek neticeler. Hiçbir şeyi şimdiden ilan etmek doğru değil. Hedefimiz her zaman ilk ikinin içinde olmak. Oyuncu sakatlıkları olabiliyor, maçlarda psikolojik düşüşler olabiliyor, bu uzun soluklu bir yol. Kalan 11 haftada en iyi şekilde mücadele ederek, hedeflediğimiz yere ulaşmaya çalışacağız."

Medipol Başakşehir'in bir sistem takımı olduğunun altını çizen Gümüşdağ, "Takımımızdaki her oyuncu yıldız. Bizim denk bütçemiz var, ayaklarımız yere basarak ucuz maliyetli, önemli isimleri almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İki takımı da ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ettiğini dile getiren Gümüşdağ, karşılaşma hakkında ise "İki takım da top oynamaya çalıştı. Alanyaspor, ikinci yarıda bayağı oyuncu takviyesi yapmış, çok iyi bir takım kurmuş. Başkan Hasan Çavuşoğlu'nu tebrik ediyorum." yorumunda bulundu.