 Abdullah Avcı'dan Alanyaspor maçı yorumu – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Abdullah Avcı'dan Alanyaspor maçı yorumu

    Abdullah Avcı'dan Alanyaspor maçı yorumu

    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 49 puan ile çok iyi bir duruma ulaştıklarını söyledi.

    Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor'un oyun felsefesi sayesinde seyir zevki yüksek bir maç olduğunu belirtti.

    Karşılaşmanın ilk 35 dakikasında istediklerini sahaya yansıtmadıklarını ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

    "Karşımızda, Safet Hoca geldiğinden bu yana 3 haftada 7 puan almış bir ekip vardı. İlk 35 dakika çok top kaybı yaptığımız bir bölüm oldu. Bu dakikadan sonra kenarları ve blokların arasını kullanmaya başladık. İlk gol de böyle geldi. Oyuna ortak olduk ve oyundaki üstünlüğümüz hissettirdik. Kaçırılan karşılıklı goller var. Ligin boyu kısaldıkça yukarıda bulunmak oyuncunun zihinsel yorgunluğuna sebep oluyor, bunu yaşadık. Çok basit top kayıpları yaptık, bunlar bize rakibin hücumu olarak döndü. Tabi ki bardağın dolu tarafı çok fazla. İyi bir takıma karşı kazandık. Ligin ikincisiyiz, 49 puanı bulduk, harika bir durumumuz var. Umarım zihnimizi daha berrak bir hale getirip daha iyi oyunlar oynarız."

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:44
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