Abdullah Avcı'dan Alanyaspor maçı yorumu
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 49 puan ile çok iyi bir duruma ulaştıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ilk 35 dakikasında istediklerini sahaya yansıtmadıklarını ifade eden Avcı, şöyle konuştu:
"Karşımızda, Safet Hoca geldiğinden bu yana 3 haftada 7 puan almış bir ekip vardı. İlk 35 dakika çok top kaybı yaptığımız bir bölüm oldu. Bu dakikadan sonra kenarları ve blokların arasını kullanmaya başladık. İlk gol de böyle geldi. Oyuna ortak olduk ve oyundaki üstünlüğümüz hissettirdik. Kaçırılan karşılıklı goller var. Ligin boyu kısaldıkça yukarıda bulunmak oyuncunun zihinsel yorgunluğuna sebep oluyor, bunu yaşadık. Çok basit top kayıpları yaptık, bunlar bize rakibin hücumu olarak döndü. Tabi ki bardağın dolu tarafı çok fazla. İyi bir takıma karşı kazandık. Ligin ikincisiyiz, 49 puanı bulduk, harika bir durumumuz var. Umarım zihnimizi daha berrak bir hale getirip daha iyi oyunlar oynarız."
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:44
- Tudor, Antalyaspor maçı için tercihini yaptı
Toplam 5
Yorum
db Selcuk Takim kaptani. Tolgaya ve digerlerine örnek olmali. Takimin kaptani mücadele etmez kosmaz ise digerleri neden kossun.
- Başakşehir takibi sürdürdü
Toplam 2
Yorum
partal İBB Konya maçını kazanır ,TFF ve MHK objektif davranırsa Şampiyon olur.. 2 haftadır Beşiktaş aleyhine penaltı verilmedi..
- Başakşehir takibi sürdürdü
Toplam 2
Yorum
bjk Şampiyonmu olcanız :) inandınız mı ! :D
Abdullah Avcı'dan Alanyaspor maçı yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.