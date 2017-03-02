 Adebayor müjdesi – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    müjdesi

    Adebayor müjdesi
    Başakşehir'in dünya yıldızı 'dan müjde var. Yaklaşık 3 haftadır sakatlığı nedeniyle oynamayan Adebayor'un hazır hale geldiği belirtildi. Başakşehir cephesinde ise kupada ve ligdeki kritik maçlar öncesi yıldız golcünün iyileşmesiyle keyiflerin yerine geldiği bildirildi.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:07
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