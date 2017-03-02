Adebayor müjdesi
Başakşehir'in dünya yıldızı Adebayor'dan müjde var. Yaklaşık 3 haftadır sakatlığı nedeniyle oynamayan Adebayor'un hazır hale geldiği belirtildi. Başakşehir cephesinde ise kupada ve ligdeki kritik maçlar öncesi yıldız golcünün iyileşmesiyle keyiflerin yerine geldiği bildirildi.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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