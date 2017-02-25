Başakşehir’de çifte imza
SÜPER Lig'in flaş takımı Başakşehir iç transferde oyuncularıyla sözleşme yeniliyor. Yöneticiler, Mossoro ile 2, Napoleoni ile de 1 yıl sözleşme uzattı. Turuncu-lacivertli formayla 2014'ten itibaren beri 96 maça çıkan 33 yaşındaki Mossoro, gol 11 gol atarken, 18 de asist yaptı.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor takım otobüsüne taraftar saldırısı
Toplam 5
Yorum
canFB sahaya atliyani gidip karakoldan alirsan sonra bunlar gelir senin agzini burnunu dagitirlar boyle
- Satışları oylanacak
Toplam 1
Yorum
FB77 İkisi de satılmalı. Hem kaynak oluşur hem de kulüpten 2 gereksiz futbolcu temizlenmiş olur.
- Savunma sayesinde
Toplam 1
Yorum
FB77 Krasnodar 'a turu getiren Fenerbahçe 'yi tarihinin en kötü dönemlerinden birinde yakalamaktan başka bir şey değildi.
Başakşehir’de çifte imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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