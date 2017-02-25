 Başakşehir’de çifte imza – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Başakşehir’de çifte imza

    Başakşehir’de çifte imza
    SÜPER Lig'in flaş takımı Başakşehir iç transferde oyuncularıyla sözleşme yeniliyor. Yöneticiler, ile 2, Napoleoni ile de 1 yıl sözleşme uzattı. Turuncu-lacivertli formayla 2014'ten itibaren beri 96 maça çıkan 33 yaşındaki Mossoro, gol 11 gol atarken, 18 de asist yaptı.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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