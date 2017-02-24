Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara, şampiyonluk mücadelesini sezon sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Junior Caiçara, yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'in büyük projelere sahip, çok önemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Belki Başakşehir bugün büyük bir kulüp olarak adlandırılmıyor ama buraya geldiğiniz zaman görüyorsunuz ki buradaki olanaklar birçok büyük takımda yok. Büyük takım olma yolundaki tek eksiğimiz şampiyonluk. Şampiyonluk bu sene olabilir mi? Neden olmasın, sonuna kadar bunu kovalayacağız. Şampiyon olmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Turuncu-lacivertli takımda sağ bekte görev yapan 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Alman ekibi Schalke 04'ten, Medipol Başakşehir'e transfer süreciyle ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Schalke konusunda iyi şeyler söyleyebilirim. Mükemmel bir ortamımız vardı. Soyunma odası, kulüp, tesis ve taraftarların coşkusu çok iyiydi. Ludogorets'ten, Schalke'ye transfer olduğum ilk sezonda banko oynuyordum, tüm maçlarda görev aldım. Almanya'daki ikinci sezonumda ise işler değişti, beni oraya getiren yönetim gitti. Teknik direktör değişikliği de oldu ve takımdaki yerimi kaybettim. Eskisi kadar oynamamaya başladım. Bu sırada Başakşehir'in teklifi geldi. Bundan dolayı araştırma yaptım, Başakşehir'in projeleri beni ikna etti ve ilgilenmelerine de çok mutlu oldum."

"Mehmet Batdal ve Adebayor çok önemli isimler"

Çok iyi bir takım olduklarını kaydeden Caiçara, sakatlıkları bulunan Emmanuel Adebayor ve Mehmet Batdal'ın dönüşüyle çok daha güçlü hale geleceklerini dile getirdi.

Adebayor, Mehmet Batdal ve Mustafa Pektemek'in çok iyi golcüler olduğunu aktaran Brezilyalı futbolcu, "Son haftalarda alınan sonuçlar, bitiriş eksikliğine bağlanmamalı. Takım olarak bu sonuçları alıyoruz. Mehmet Batdal ve Adebayor çok önemli isimler. İnanıyorum ki yüzde 100 olarak sahaya döndüklerinde, tekrar iyi günleri yaşayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan Milli Takımı'nda forma giyme ihtimali

Caiçara, Bulgaristan Milli Takımı'nın bir önceki teknik direktörü Ivaylo Petev'in kendisini milli takımda görmek istediğini söylediğini açıkladı.

Bulgar ekibi Ludogorets'te oynadığı dönemde, Bulgaristan vatandaşlığını aldığını hatırlatan Brezilyalı futbolcu, şöyle konuştu:

"Petev, milli takım kadrosunda beni görmek istediğini söylemişti ancak şu an Bulgaristan'da teknik direktör değişti. Petev artık görevde değil. Bu nedenle böyle bir şey ilerleyen dönemde gerçekleşir mi hep birlikte göreceğiz. O dönemde Bulgaristan Milli Takımı kadrosuna davet edilseydim, muhtemelen kabul ederdim. Çünkü şöyle de bir gerçek var; Brezilya Milli Takımı'nın savunma oyuncularına baktığınız zaman benim için Bulgaristan Milli Takımı'nın teklifini kabul etmek çok daha mantıklı duruyor."

Caiçara, Schalke 04'e, Ludogorets kulüp tarihinin en yüksek bonservis ücretiyle transfer olmasının da kendisini gururlandığını belirtti.

"Ronaldinho hayranıyım"

Futbola ilk başladığı yıllarda Brezilya futbolunun en önemli sağ beklerinden Cafu'yu örnek aldığını belirten Caiçara, "Cafu dünyanın en iyi sağ beklerinden biriydi. Günümüz futbolunda bir de Dani Alves gerçeği var. O da çok üst düzey bir sağ bek." şeklinde konuştu.

Caiçara hayran olduğu ismin ise vatandaşı Ronaldinho olduğunu aktardı. Forma numarasını Ronaldinho için 80 olarak seçtiğini açıklayan Brezilyalı futbolcu, "Ronaldinho, futbolunu en çok beğendiğim isim. Ronaldinho, Milan'a gittiği zaman 80 numaralı formayı giyiyordu. Ben de o yüzden şu an Medipol Başakşehir'de 80 numaralı formayı giyiyorum. Çok büyük bir Ronaldinho hayranıyım. Onu örnek alıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.