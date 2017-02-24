Mossoro ve Napoleoni uzattı
Medipol Başakşehir, Mossoro ile 2, Napoleoni ile de 1 yıl sözleşme uzattı.
Ligde başarılı bir periyot çizen turuncu-lacivertliler, iç transferde de oyuncularıyla sözleşmelerini yeniliyor. Başakşehir, Brezilyalı futbolcusu Mossoro ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Mossora bu hafta basın mensuplarına yaptığı açıklamada yönetimle sözleşme konusunda görüşme halinde olduğunu söylemişti.
2014 yılından beri turuncu-lacivertli formayı giyen 33 yaşındaki başarılı futbolcu 96 karşılaşmaya çıktı. Mossoro bu maçlarda 11 gol atarken, 18 de asist yaptı.
Öte yandan Medipol Başakşehir, İtalyan Stefano Napoleoni'nin de sözleşmesini 1 yıl uzattı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde takıma katılan Napoleoni, 26 karşılaşmada 7 gol kaydetti.
2014 yılından beri turuncu-lacivertli formayı giyen 33 yaşındaki başarılı futbolcu 96 karşılaşmaya çıktı. Mossoro bu maçlarda 11 gol atarken, 18 de asist yaptı.
Öte yandan Medipol Başakşehir, İtalyan Stefano Napoleoni'nin de sözleşmesini 1 yıl uzattı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde takıma katılan Napoleoni, 26 karşılaşmada 7 gol kaydetti.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Vural’ı getirelim!
Toplam 46
Yorum
BÜLENT ÖZERDEM Külübe ne hocalar geldi yazık paralarımız boşa gitti başkan inadı bırak külübün son üç sene içersinde kaybet tiği madi ve maneviyatı büyük
- Beşiktaş kasasını doldurdu
Toplam 6
Yorum
no name yalnız 30 milyon euro çok iyi para
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 35
Yorum
musa bencede hocanın suçu yok takıma karışan çok yönetim istifa etsin sorun hemen çözülür aziz yıldırımdan bıktık artık yeter
Mossoro ve Napoleoni uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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