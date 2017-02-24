Mossoro ve Napoleoni uzattı

Medipol Başakşehir, Mossoro ile 2, Napoleoni ile de 1 yıl sözleşme uzattı.

Ligde başarılı bir periyot çizen turuncu-lacivertliler, iç transferde de oyuncularıyla sözleşmelerini yeniliyor. Başakşehir, Brezilyalı futbolcusu Mossoro ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Mossora bu hafta basın mensuplarına yaptığı açıklamada yönetimle sözleşme konusunda görüşme halinde olduğunu söylemişti.



2014 yılından beri turuncu-lacivertli formayı giyen 33 yaşındaki başarılı futbolcu 96 karşılaşmaya çıktı. Mossoro bu maçlarda 11 gol atarken, 18 de asist yaptı.



Öte yandan Medipol Başakşehir, İtalyan Stefano Napoleoni'nin de sözleşmesini 1 yıl uzattı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde takıma katılan Napoleoni, 26 karşılaşmada 7 gol kaydetti.