 Mossoro ve Napoleoni uzattı – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Mossoro ve Napoleoni uzattı

    Mossoro ve Napoleoni uzattı

    Medipol Başakşehir, Mossoro ile 2, Napoleoni ile de 1 yıl sözleşme uzattı.

    Ligde başarılı bir periyot çizen turuncu-lacivertliler, iç transferde de oyuncularıyla sözleşmelerini yeniliyor. Başakşehir, Brezilyalı futbolcusu Mossoro ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Mossora bu hafta basın mensuplarına yaptığı açıklamada yönetimle sözleşme konusunda görüşme halinde olduğunu söylemişti.

    2014 yılından beri turuncu-lacivertli formayı giyen 33 yaşındaki başarılı futbolcu 96 karşılaşmaya çıktı. Mossoro bu maçlarda 11 gol atarken, 18 de asist yaptı.

    Öte yandan Medipol Başakşehir, İtalyan Stefano Napoleoni'nin de sözleşmesini 1 yıl uzattı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde takıma katılan Napoleoni, 26 karşılaşmada 7 gol kaydetti.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:12
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