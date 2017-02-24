 Mossoro imzaya yakın – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    imzaya yakın

    Mossoro imzaya yakın
    Başkanı Göksel Gümüşdağ, sözleşme uzatmayı düşündükleri Mossoro ile dün yapılan antrenman sonrasında bir araya geldi ve kontratın detaylarını konuştu. Mossoro ise "Yakında sözleşmemi uzatırım. Sorunumuz yok" dedi.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:38
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