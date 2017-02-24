 Emre Belözoğlu: Şampiyonluk zor – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    : Şampiyonluk zor

    Emre Belözoğlu: Şampiyonluk zor

    Başakşehir ile sözleşmesini uzatan , Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide öğrencilerle buluştu.

    Sezona başlarken hedeflerinin ilk 4 ve Avrupa olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Hedefimiz şampiyonluk değildi. Önümüzde çok zorlu bir periyod var" diye konuştu. Söyleşiden anekdotlar:

    -İlk topum babaannemin çoraplarıydı.
    -İdolüm Okan Buruk.
    -Arda konusunda gerekeni yaptım.
    -F.Bahçe'ye transferim çok kolay alınacak bir karar değildi.
    -Kulübüm ve hocamın isteğiyle 1 yıl daha futbol oynama kararı verdim.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:43
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