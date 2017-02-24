Emre Belözoğlu: Şampiyonluk zor
Başakşehir ile sözleşmesini uzatan Emre Belözoğlu, Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide öğrencilerle buluştu.
Sezona başlarken hedeflerinin ilk 4 ve Avrupa olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Hedefimiz şampiyonluk değildi. Önümüzde çok zorlu bir periyod var" diye konuştu. Söyleşiden anekdotlar:
-İlk topum babaannemin çoraplarıydı.
-İdolüm Okan Buruk.
-Arda konusunda gerekeni yaptım.
-F.Bahçe'ye transferim çok kolay alınacak bir karar değildi.
-Kulübüm ve hocamın isteğiyle 1 yıl daha futbol oynama kararı verdim.
-İlk topum babaannemin çoraplarıydı.
-İdolüm Okan Buruk.
-Arda konusunda gerekeni yaptım.
-F.Bahçe'ye transferim çok kolay alınacak bir karar değildi.
-Kulübüm ve hocamın isteğiyle 1 yıl daha futbol oynama kararı verdim.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
Emre Belözoğlu: Şampiyonluk zor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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