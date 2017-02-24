Emre Belözoğlu: Şampiyonluk zor

Başakşehir ile sözleşmesini uzatan Emre Belözoğlu, Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide öğrencilerle buluştu.

Sezona başlarken hedeflerinin ilk 4 ve Avrupa olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Hedefimiz şampiyonluk değildi. Önümüzde çok zorlu bir periyod var" diye konuştu. Söyleşiden anekdotlar:



-İlk topum babaannemin çoraplarıydı.

-İdolüm Okan Buruk.

-Arda konusunda gerekeni yaptım.

-F.Bahçe'ye transferim çok kolay alınacak bir karar değildi.

-Kulübüm ve hocamın isteğiyle 1 yıl daha futbol oynama kararı verdim.