 Emre imzayı attı – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Emre imzayı attı

    Emre imzayı attı
    Zirve takipçisi Başakşehir'de mutlu son... İstanbul ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaptan ile bir senelik anlaşma daha yaptı. 36 yaşındaki futbolcu, dün başkan ile bir araya geldikten sonra imzayı attı.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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