 Emre Belözoğlu 1 yıl daha Başakşehir’de – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Emre Belözoğlu 1 yıl daha Başakşehir’de

    Emre Belözoğlu 1 yıl daha Başakşehir’de

    Medipol Başakşehir, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu’nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

    Özellikle bu sezonun ilk yarısındaki performansıyla herkesin takdirini kazanan Medipol Başakşehir'de tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

    Anlaşmanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Emre, herkesin söylediğinin dışında, kamuoyunda oluşan algıya ters şekilde bize pozitif katkı sağladı" diye konuştu.

    Yeni sözleşmeye imza atan Kaptan Emre Belözoğlu ise, "1 sene daha oynama şansı verdikleri için teşekkürler. Gönderseler de, kapıdan kovulup, bacadan girme misali niyetim vardı" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:10
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