Emre Belözoğlu 1 yıl daha Başakşehir’de
Medipol Başakşehir, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu’nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Anlaşmanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Emre, herkesin söylediğinin dışında, kamuoyunda oluşan algıya ters şekilde bize pozitif katkı sağladı" diye konuştu.
Yeni sözleşmeye imza atan Kaptan Emre Belözoğlu ise, "1 sene daha oynama şansı verdikleri için teşekkürler. Gönderseler de, kapıdan kovulup, bacadan girme misali niyetim vardı" ifadelerini kullandı.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 17:10
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Toplam 8
Yorum
ddedde001 sanki girenler fark yaratıyor.şimdiden yeni sezonun planlaması yapılmalı ve sporting lizbonun hocası Jorge Jesus getirilmeli .
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Toplam 24
Yorum
......... UEFA , AVRUPA ŞAMPİYONU, MİLLİ TK. MI DÜNYA 3. CÜSÜ YAPAN BİR TAKIM HERHALDE DEĞİL 3 ,BEŞ DEFA BİLE ŞAMPİYON OLUR . O TAKIM GS. SEN NEYİ
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Toplam 38
Yorum
Hayrettin Hoca sonuna kadar haklı kardeşim Bu takımı o kurmadı adama transfer yapılcak dendi yapılmadı kadro zaten bitik bu halde adam avrupada bu takımı buralara kadar getirdi ne verdini ki hocaya hocadan birşeyler bekliyorsunuz kim ne derse desin adama transfer yapsalardı hoca kesinlikle başarılı olurdu ayrıca bence oyuncular Hoca gitsin diye oynamıyorlar takımı sabote ediyorlar nedenmi hoca onların yetersiz oldugunu hatalarını canlı yayında söylüyor yaa futbolcuların işine gelmiyor bu eee nede olsa para bol geliyor kim gitmek isterki takımdan...
Emre Belözoğlu 1 yıl daha Başakşehir’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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