Başakşehir’de Adebayor yok
Başakşehir sahasında Gaziantep iye yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Takımda Adebayor'un yanı sıra takımdan ayrı çalışan ve tedavileri devam eden Hakan, Egemen ile Napoleoni'nin de kritik kadroda yer alması beklenmiyor. Takımda futbolcular. yönetime 3 puan alma sözü verdi.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Başakşehir’de Adebayor yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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