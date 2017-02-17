 Başakşehir’de Adebayor yok – Fotomaç – 17 Şubat 2017 Adebayor yok" /> Adebayor yok" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir’de yok

    Başakşehir’de Adebayor yok
    Başakşehir sahasında Gaziantep iye yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Takımda 'un yanı sıra takımdan ayrı çalışan ve tedavileri devam eden Hakan, Egemen ile Napoleoni'nin de kritik kadroda yer alması beklenmiyor. Takımda futbolcular. yönetime 3 puan alma sözü verdi.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir’de Adebayor yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.