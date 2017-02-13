Medipol Başakşehir düşüşe geçti
Ligin ilk yarısını namağlup lider bitiren Medipol Başakşehir, ikinci yarıda oynadığı dört karşılaşmanın ikisinden mağlubiyetle ayrıldı.
Dört maçta iki mağlubiyet
Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinde oynadığı 4 karşılaşmanın ikisinden mağlup ayrılan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 42 puanla Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. 17. hafta maçında Kayserispor'u 5-0 yenerek ikinci yarıya başlayan İstanbul ekibi, bir sonraki hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı. Evinde oynadığı Bursaspor mücadelesini uzatma dakikalarında yeni transfer İrfan Can Kahveci'nin golüyle kazanan Başakşehir, dün oynanan mücadelede ise Kasımpaşa'ya 4-0'lık skorla boyun eğdi.
Deplasmanda kazanamıyor
Medipol Başakşehir, deplasmanda oynadığı son 5 lig maçını da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda attığı 2 gole karşı kalesinde 7 gol gören turuncu-lacivertliler, son deplasman galibiyetini ise 10. haftada Galatasaray'a karşı 2-1'lik skorla aldı.
56 hafta sonra 4 gol yedi
Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa'ya 4-0 kaybeden İstanbul temsilcisi, 2014-2015 sezonundan sonra ilk defa kalesinde 4 gol gördü. Söz konusu sezonun 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 4-1 mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, dünkü mağlubiyetle birlikte ligde 56 hafta sonra tekrar 4 gol yemiş oldu.
İkinci yarılara iyi başlayamıyor
Medipol Başakşehir, ligin ikinci yarısına istediği gibi girememiş görünse de aslında son iki sezonda benzer bir durum yaşıyor. 2014-2015 sezonunun ikinci yarısının ilk 4 maçında 2, 2015-2016 sezonunda da 1 galibiyeti bulunan Abdullah Avcı'nın takımı, bu sezon da devrenin ilk 4 karşılaşmasında 2 galibiyet elde etmiş durumda. Turuncu-lacivertli takım, bu söz konusu sezonların ikisinde de ligi 4. sırada bitirmişti.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:07
- Riekerink gidiyor, o isim geliyor
Toplam 38
Yorum
mesut tekehan Arkadaşlar Türkiye'de büyük maçların ve ligin havasını bilen birisinin gelmesi daha mantıklı bu Hasan Şaş veya Bülent Korkmaz olmalı..
- Atletico vazgeçmedi
Toplam 1
Yorum
Enda Ne zaman Atletico gibi saat gibi çalışan bir takımımız olacak of offf :)
- Kafa travması!
Toplam 12
Yorum
serdar akay italyan defanslara bakın hepsi yüzleri rakip kaleye dönük şekilde durup rakibi öyle marke ediyorlar.gsli oyuncular hepsi taç çizgisine dönük
Medipol Başakşehir düşüşe geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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