 Medipol Başakşehir'de iki imza – Fotomaç – 10 Şubat 2017 Medipol Başakşehir'de iki imza" /> Medipol Başakşehir'de iki imza" />
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    10 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'de iki imza

    Medipol Başakşehir'de iki imza

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren , Brezilyalı oyuncusu ile 2, milli kalecisi Volkan Babacan ile de 4 yıllık sözleşme uzattı.

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı , yaptığı açıklamada, iki oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmelerini uzattıklarını söyledi.

    Mustafa Saral, Mossoro ve Volkan'ın takımın önemli isimleri olduğunu belirterek, "Mossoro ile 1+1, Volkan Babacan ile de 4 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Mossoro 2019, Volkan da 2021 mayıs ayına kadar takımımıza hizmet edecek." dedi.

    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:34
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