Medipol Başakşehir'de iki imza
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Brezilyalı oyuncusu Marcio Mossoro ile 2, milli kalecisi Volkan Babacan ile de 4 yıllık sözleşme uzattı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, iki oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmelerini uzattıklarını söyledi.
Mustafa Saral, Mossoro ve Volkan'ın takımın önemli isimleri olduğunu belirterek, "Mossoro ile 1+1, Volkan Babacan ile de 4 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Mossoro 2019, Volkan da 2021 mayıs ayına kadar takımımıza hizmet edecek." dedi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:34
- Caner'i göndermekle iyi ettim
Toplam 19
Yorum
Ozi Caner gibi iyi bir oyuncu kendini bu durumlara niye sokar anlamadım gitti.Oysa biraz akıllı olsa uluslar arası kalitede futbolcu olacak..
- Karabükspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım
Toplam 2
Yorum
offline003 şu ozi yi kesin bi gökanı oynatıın
- Kerem transferi düşünmüyor
Toplam 1
Yorum
önce hoca lazım GS oynuycak kapasiteye sahip değil sneijderi asla kesemez bize selçuğun yerine zımba gibi adam lazım!
Medipol Başakşehir'de iki imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.