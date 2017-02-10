Medipol Başakşehir'de iki imza

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, iki oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmelerini uzattıklarını söyledi.

Mustafa Saral, Mossoro ve Volkan'ın takımın önemli isimleri olduğunu belirterek, "Mossoro ile 1+1, Volkan Babacan ile de 4 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Mossoro 2019, Volkan da 2021 mayıs ayına kadar takımımıza hizmet edecek." dedi.