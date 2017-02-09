 Kaleci Volkan'dan 4 yıllık imza – Fotomaç – 09 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kaleci Volkan'dan 4 yıllık imza

    Kaleci Volkan'dan 4 yıllık imza

    Medipol Başakşehir 'ın sözleşmesini 4 sene uzattı.

    Detaylar birazdan...
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaleci Volkan'dan 4 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.