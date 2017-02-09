Kaleci Volkan'dan 4 yıllık imza
Medipol Başakşehir Volkan Babacan'ın sözleşmesini 4 sene uzattı.
Detaylar birazdan...
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Yapmayin syn, Cebi Bari siz yapmayin ! Zira, hic bizlerden beklenmeyen bir sekilde acemice davrandik ! Sonra ADALETIN KESTIGI PARMAK ACIMAZ.
- Riekerink savaşı!
Toplam 31
Yorum
by_qarisma unutmadan bir de demiş ki hepinize güveniyorum asıl biz SANA GÜVENMİYORUZ.
- İşte Dusko Tosic'in cezası
Toplam 16
Yorum
Bilal Van Persieye 3 mac ceza verenler Tosice 9 Mac ceza vermeliydiler.
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