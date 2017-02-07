 Babacan’dan süper tablo! – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Babacan’dan süper tablo!

    Babacan’dan süper tablo!
    bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 maç sonunda kalesinde sadece 12 gol gördü. Ligin en az gol yiyen takımı olan Medipol Başakşehir takımında Milli kaleci toplam 9 maçı gol yemeden bitirip, bu alanda sezonun zirvesinde yer almayı başardı.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:55
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