Adebayor’dan siftah
Ara transferde dünyaca ünlü yıldız Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katan Medipol Başakşehir'de taraftarlar, Togolu yıldıza sevgi gösterilerinde bulundu. Galatasaray maçına yedek başlayan yıldız golcü, 34'te kale arkasına ısınmaya gönderilince tribünler futbolcuya sevgi gösterilerinde bulundu. Adebayor, 67'de oyuna girerek forma siftahı yapt›. Oyunda kaldığı kısa süre içinde top ayağına her geldiğinde tribünler dikkat kesildi.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Adebayor’dan siftah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.