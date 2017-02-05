 Adebayor’dan siftah – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Adebayor’dan siftah

    Adebayor’dan siftah
    Ara transferde dünyaca ünlü yıldız 'u kadrosuna katan Medipol Başakşehir'de taraftarlar, Togolu yıldıza sevgi gösterilerinde bulundu. Galatasaray maçına yedek başlayan yıldız golcü, 34'te kale arkasına ısınmaya gönderilince tribünler futbolcuya sevgi gösterilerinde bulundu. Adebayor, 67'de oyuna girerek forma siftahı yapt›. Oyunda kaldığı kısa süre içinde top ayağına her geldiğinde tribünler dikkat kesildi.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:42
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