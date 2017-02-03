Emmanuel Adebayor: Hazırım
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Emmanuel Adebayor, İstanbul ve takımla ilgili ilk izlenimlerinin iyi olduğunu belirterek, "Medipol Başakşehir tercihi çok kolay oldu. Çünkü mükemmel bir kulüp" dedi. "Abdullah hoca iyi bir teknik direktör" diyen Adebayor, "Fiziksel olarak hazırım. Hocam görev verirse maçlara çıkar elimden geleni yaparım. Futbola, başarıya açım" diye konuştu.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Emmanuel Adebayor: Hazırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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