 Emmanuel Adebayor: Hazırım – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    : Hazırım

    Emmanuel Adebayor: Hazırım
    'in yeni transferi Emmanuel Adebayor, İstanbul ve takımla ilgili ilk izlenimlerinin iyi olduğunu belirterek, "Medipol Başakşehir tercihi çok kolay oldu. Çünkü mükemmel bir kulüp" dedi. "Abdullah hoca iyi bir teknik direktör" diyen Adebayor, "Fiziksel olarak hazırım. Hocam görev verirse maçlara çıkar elimden geleni yaparım. Futbola, başarıya açım" diye konuştu.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:26
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