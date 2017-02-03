 Avcı: Motiveyiz – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Avcı: Motiveyiz

    Avcı: Motiveyiz
    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'ın son üç kupayı da kazandığını belirterek, "Kupada final gibi yerleri hedefliyorsan bu tür zorlu rakiplerle oynayacak ve kazanacaksın. Biz maça motive olduk" dedi.

    GOLLER 13 FARKLI İSİMDEN
    Başakşehir adına bu sezon ligde kaydedilen 34 golü 13 farklı oyuncu kaydetti. Başakşehir takımı adına bu sezon Visca (6), M.Batdal (5), Mossoro (5), Cengiz (4), Emre (3), Mahmut (2), Napoleoni (2), Mustafa (2), Attamah (1), Hakan (1), Yalçın (1), Epureanu (1) ve son olarak İrfan Can Kahveci (1) gol kaydetti.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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