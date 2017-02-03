Avcı: Motiveyiz
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'ın son üç kupayı da kazandığını belirterek, "Kupada final gibi yerleri hedefliyorsan bu tür zorlu rakiplerle oynayacak ve kazanacaksın. Biz maça motive olduk" dedi.
GOLLER 13 FARKLI İSİMDEN
Başakşehir adına bu sezon ligde kaydedilen 34 golü 13 farklı oyuncu kaydetti. Başakşehir takımı adına bu sezon Visca (6), M.Batdal (5), Mossoro (5), Cengiz (4), Emre (3), Mahmut (2), Napoleoni (2), Mustafa (2), Attamah (1), Hakan (1), Yalçın (1), Epureanu (1) ve son olarak İrfan Can Kahveci (1) gol kaydetti.
GOLLER 13 FARKLI İSİMDEN
Başakşehir adına bu sezon ligde kaydedilen 34 golü 13 farklı oyuncu kaydetti. Başakşehir takımı adına bu sezon Visca (6), M.Batdal (5), Mossoro (5), Cengiz (4), Emre (3), Mahmut (2), Napoleoni (2), Mustafa (2), Attamah (1), Hakan (1), Yalçın (1), Epureanu (1) ve son olarak İrfan Can Kahveci (1) gol kaydetti.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aziz Yıldırım'a yeni ceza!
Toplam 25
Yorum
beşiktaşlı Yıllardır insanları nasıl geriyor tehdit ediyor ve hala kulup yönetiyor. Bu nasıl bir Ülke ?
- Rhodolfo-Aras gidebilir!
Toplam 1
Yorum
Bence Yaklasik 5 Milyon € Bonsveris Vermedik Mi Bunlara Simdi bedavaya yollayacak Mi yönetim ? Anlamiyorum Bu isi Hic Sans verilmedigi gibi Bence
- Kanatlar uçuşa hazır
Toplam 1
Yorum
metinn aksayan olursa sinan ve Garry Rodrigues vAR ki canavar gibi bekliyrolar derim.
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