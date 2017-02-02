Adebayor'dan Abdullah Avcı'ya övgü
Medipol Başakşehir’in yeni transferi Emmanuel Adebayor, Abdullah Avcı ile gelecek planlamaları üzerine konuştuklarını söyleyerek, “İstanbul’a gelir gelmez onula konuşma fırsatı buldum. Mükemmel bir hoca olduğunu düşünüyorum. Her şey çok iyi olacak” dedi.
"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İ TERCİH ETMEM ÇOK ZOR OLMADI"
Takıma gelmeden önce bazı yöneticilerle konuştuğunu vurgulayan Emmanuel Adebayor, "Medipol Başakşehir'i tercih ederken zorlanmadım. Artık bu saatten sonra futboldan keyif almak istiyorum. Başakşehir'de bana çok ciddi bir projeyle geldi. Bu yüzden benim için kolay bir tercih oldu" diye konuştu.
"FİZİKSEL AÇIDAN İYİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"
Fiziksel açıdan iyi olmadığı hakkındaki eleştirilere de cevap veren Adebayor, "Afrika Kupası'nda 10 gün içinde 90 dakika oynadım. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Buraya geldiğimde hocayla da konuştum ve hazır olduğumu söyledim. Fizik yapısı olarak futbol için doğduğumu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"ABDULLAH AVCI MÜKEMMEL BİR HOCA"
Abdullah Avcı hakkında da konuşan Togolu yıldız, şunları söyledi:
"İstanbul'a gelir gelmez onunla konuşma fırsatı buldum. Çok mükemmel bir hoca olduğunu düşünüyorum. Şuan ve gelecekle ilgili planlarımızdan konuştuk. Her şeyin çok mükemmel olacağını düşünüyorum."
"KİMSE BİZİ HAFİFE ALMASIN"
Medipol Başakşehir'in büyük takım olma yolunda önemli adımlar attığını söyleyen Adebayor, "Önümüzde şu an 15 maç var. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük takımlar ama bizi de kimse hafife almasın. Hep beraber bu 15 haftanın keyfini çıkaralım. Ama şu an tarihi anlar yaşıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:37
- Tahkim Kurulu'ndan flaş Aziz Yıldırım kararı
Toplam 5
Yorum
zaten bekliyorduk tahkim içinde fener yapılanması gayet açık. asıl bomba hıncal uluçun çağrısıyla savcı soruşturma açtı bakalım orda da yapılanmanız var mı :)
- Sow'dan Beşiktaş derbisi öncesi açıklama
Toplam 4
Yorum
forever1903 ben ayni görüsde degilim, fener ufak takimlara karsi motive olamiyor, bence heycanli bir derbi izleyeceyiz, ama biz 2:1 yeneriz gibi geliyor
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 48
Yorum
abc hani başkan yandex i indirip arama yapıyoduk ronaldo messi geliyodu şuna bak emenike ye kaldık
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