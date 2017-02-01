Adebayor ilk antrenmanına çıktı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Togolu golcü Emmanuel Adebayor, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla tanışan tecrübeli futbolcunun, idmanın tamamında çalıştığı belirtildi. Adebayor'un hırslı olduğu ve formda bir görüntü sergilediği bildirildi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 4 Şubat Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:00
- Stat dolmuyor, salon kapalı gişe
Toplam 19
Yorum
gerçek fb li tff yi,rıdvanı,erman toroglunu,fikret ormanı,rasim ozan kütahyalıyı cska maçına bekliyoruz cska yı desteklemeleri için
- Derbide iki yıldız oynayamayacak
Toplam 18
Yorum
ruhsuz fener bu gidişat gerçekten iyi deyil ne olacak fenerin hali her sene hüzünmü yaşıcaz
- Derbide iki yıldız oynayamayacak
Toplam 18
Yorum
fanatik taraftar ne olacak fenerin hali takımda ruh kalmamış aziz başkan bırakmalı ve teknik direktör Advocat gitmeli yoksa fb düzelemez
Adebayor ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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