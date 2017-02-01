Adebayor ilk antrenmanına çıktı

Turuncu-lacivertli takımla 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Adebayor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla tanışan tecrübeli futbolcunun, idmanın tamamında çalıştığı belirtildi. Adebayor'un hırslı olduğu ve formda bir görüntü sergilediği bildirildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 4 Şubat Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.