Adebayor ilk antrenmanına çıktı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Togolu golcü Emmanuel Adebayor, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla tanışan tecrübeli futbolcunun, idmanın tamamında çalıştığı belirtildi. Adebayor'un hırslı olduğu ve formda bir görüntü sergilediği bildirildi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 4 Şubat Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:22
- ''Ben asla susmam!''
Toplam 32
Yorum
fb1907 ilhan cavcav seni çağırsa da sen de bir an önce oraya gitsen
- ''Mutlaka o formayı giyeceğim''
Toplam 5
Yorum
aziz oviç oyuncu moyuncu yok siz fenerlilerin burnu sürtülecek..
- Stat dolmuyor, salon kapalı gişe
Toplam 7
Yorum
kartal ve kurt kartal ve kurt geçin bunları objektif olun bende bjkliyim germeyin ortamı 10 senede 1 bilemedin 2 şampiyonluğumuz oluyo büyütmeyin
Adebayor ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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