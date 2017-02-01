Adebayor gelince o ismi gönderdiler
Adebayor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Başakşehir, Arnavut golcü Çikalleshi ile yollarını ayırdı.
Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katarak büyük bir sürprize imza atan Başakşehir'de forvet oyuncusu Sokol Çikalleshi ile yollar ayrıldı.
Togolu golcünün gelişiyle kadroda forma şansı bulması zorlaşan Arnavut golcü, Akhisar Belediyespor'la anlaştı. Sezon sonuna kadar Ege temsilcisinde oynayacak olan futbolcu ile ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.
Sokol Çikalleshi bu sezon 11 resmi maça çıkmıştı. 26 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 3 gol atabilmişti.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:57
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Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
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Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
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Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Adebayor gelince o ismi gönderdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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