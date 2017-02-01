Adebayor bombası
Turuncu-lacivertliler, Arsenal, Manchester City ve R.Madrid gibi devlerde oynamış, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Togolu yıldızla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Şampiyonluk yarışında gövde gösterisi yaptı.
Medipol Başakşehir, Türkiye'de her transfer döneminde adı Büyükler'le anılan hatta bu dönemde Beşiktaş ve G.Saray'ın ilgilendiği Emmanuel Adebayor'u transfer etti. Son olarak İngiltere'de C.Palace'da forma giyen, temmuz ayından beri kulüpsüz olan Nijerya asıllı Togolu golcü önce sağlık kontrolünden geçirildi. Soruna rastlanmayan, bonservisi elinde olan Adebayor, kendisini Başakşehirli yapan 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
'BAŞAKŞEHİR PROJESİ CAZİPTİ'
Egemen, Caiçara ve İrfan Can'dan sonra 4. transfer olan 32 yaşındaki golcü imza töreninde, "Bana sunulan proje çok cazipti. Projenin geleceğiyle ilgili ben de araştırma yaptım ve bu takımın bir parçası olmak istedim. Atacağım gollerle birlikte bu projeyi daha da yukarıya çekmeyi arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.
'GEÇEN SENEDEN TAKİPTE'
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da Adebayor için, "Geçen seneden beri hocamızın takip ettiği bir oyuncu. Hedefimize ulaşma noktasında Adebayor'un da diğer oyuncular gibi bize katkı sağlayacağına inanıyorum. Hem bizim, hem de Adebayor için de bence doğru bir transfer" diye konuştu.
MİLLİ TAKIMDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Afrika Kupası için Angola'ya giden Togo Milli Takımı 8 Ocak 2010'da silahlı saldırıya uğramış, üç kişi hayatını kaybederken ikisi futbolcu yedi kişi yaralanmıştı. Yara almadan kurtulan Adebayor, milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Fakat 1.5 yıl sonra tekrar milli takıma dönen ünlü golcü, şu anda devam eden Afrika Kupası'nda Togo'yla üç maçta forma giyip gol atamazken, gruptan da çıkamadılar.
4.5 MİLYON EURO İDDİASI
Adebayor transferi dünya basınında da geniş yankı buldu. İngilizler Togolu golcünün alacağı ücretle ilgili bir iddia ortaya attı. Adebayor'un, 4.5 milyon euro kazanacağı bir kontrata imza attığı öne sürüldü. Başakşehir asbaşkanı Mustafa Saral ise kazanacağı parayla ilgili böyle bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.
NE ÇEKTİYSE AİLESİNDEN ÇEKTİ!
Evli olan Adebayor'un, 7 yaşında bir kızı var. Biri vefat eden 6 kardeşe sahip. Ailenin en aklı başında ve sorumluluk sahibi bireyi olan Adebayor, vefasız kardeşlerinden hatta annesinden bile sürekli darbe yedi. İşte vukuat listesi
Annesine küçük kardeşini okula yazdırması için para verdi. Ancak ne kardeşi okula yazıldı ne de para geri geldi. Annesi harcadı.
-Kız kardeşine ev aldı. Evin başkalarına kiralandığını gördü. Ayrıca kardeşi de evden kovulmuştu.
-Almanya'da yaşayan kardeşi Kola'nın çocuklarına yardım etti. Eğitim masraflarını karşıladı. Hatta Kola'ya iş kurması için para verdi. Ama asla iş kurmadı.
-Peter'in vefatı sonrası Kola'ya cenazeye gitmesi için bile para verdi. Ancak Kola cenazede yoktu.
-Kola, İngiliz gazetelerine para karşılığı konuşup Adebayor'u suçladı. O dönemki kulübüne bile mektuplar yazdı.
-Monaco döneminde, kardeşi Rotimi'yi bir futbol akademisine gönderdi. Ancak Rotimi futbol yerine 21 takım arkadaşının telefonlarını çaldı.
-Annesi ona juju büyüsü yaptı. Hatta Adebayor öldüğü gün servetini nasıl paylaşacakları bile belli.
-Kardeşleri Peter ve Kola, Adebayor'un boğazına bıçak dayadı. Psikolojik sorunlar nedeniyle defalarca intihara kalkıştı.
-Zidane, Foe gibi efsanelerden aldığı formaları saklamasına rağmen kardeşi Rotimi onları çalarak sattı.
'BAŞAKŞEHİR PROJESİ CAZİPTİ'
Egemen, Caiçara ve İrfan Can'dan sonra 4. transfer olan 32 yaşındaki golcü imza töreninde, "Bana sunulan proje çok cazipti. Projenin geleceğiyle ilgili ben de araştırma yaptım ve bu takımın bir parçası olmak istedim. Atacağım gollerle birlikte bu projeyi daha da yukarıya çekmeyi arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.
'GEÇEN SENEDEN TAKİPTE'
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da Adebayor için, "Geçen seneden beri hocamızın takip ettiği bir oyuncu. Hedefimize ulaşma noktasında Adebayor'un da diğer oyuncular gibi bize katkı sağlayacağına inanıyorum. Hem bizim, hem de Adebayor için de bence doğru bir transfer" diye konuştu.
MİLLİ TAKIMDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Afrika Kupası için Angola'ya giden Togo Milli Takımı 8 Ocak 2010'da silahlı saldırıya uğramış, üç kişi hayatını kaybederken ikisi futbolcu yedi kişi yaralanmıştı. Yara almadan kurtulan Adebayor, milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Fakat 1.5 yıl sonra tekrar milli takıma dönen ünlü golcü, şu anda devam eden Afrika Kupası'nda Togo'yla üç maçta forma giyip gol atamazken, gruptan da çıkamadılar.
4.5 MİLYON EURO İDDİASI
Adebayor transferi dünya basınında da geniş yankı buldu. İngilizler Togolu golcünün alacağı ücretle ilgili bir iddia ortaya attı. Adebayor'un, 4.5 milyon euro kazanacağı bir kontrata imza attığı öne sürüldü. Başakşehir asbaşkanı Mustafa Saral ise kazanacağı parayla ilgili böyle bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.
NE ÇEKTİYSE AİLESİNDEN ÇEKTİ!
Evli olan Adebayor'un, 7 yaşında bir kızı var. Biri vefat eden 6 kardeşe sahip. Ailenin en aklı başında ve sorumluluk sahibi bireyi olan Adebayor, vefasız kardeşlerinden hatta annesinden bile sürekli darbe yedi. İşte vukuat listesi
Annesine küçük kardeşini okula yazdırması için para verdi. Ancak ne kardeşi okula yazıldı ne de para geri geldi. Annesi harcadı.
-Kız kardeşine ev aldı. Evin başkalarına kiralandığını gördü. Ayrıca kardeşi de evden kovulmuştu.
-Almanya'da yaşayan kardeşi Kola'nın çocuklarına yardım etti. Eğitim masraflarını karşıladı. Hatta Kola'ya iş kurması için para verdi. Ama asla iş kurmadı.
-Peter'in vefatı sonrası Kola'ya cenazeye gitmesi için bile para verdi. Ancak Kola cenazede yoktu.
-Kola, İngiliz gazetelerine para karşılığı konuşup Adebayor'u suçladı. O dönemki kulübüne bile mektuplar yazdı.
-Monaco döneminde, kardeşi Rotimi'yi bir futbol akademisine gönderdi. Ancak Rotimi futbol yerine 21 takım arkadaşının telefonlarını çaldı.
-Annesi ona juju büyüsü yaptı. Hatta Adebayor öldüğü gün servetini nasıl paylaşacakları bile belli.
-Kardeşleri Peter ve Kola, Adebayor'un boğazına bıçak dayadı. Psikolojik sorunlar nedeniyle defalarca intihara kalkıştı.
-Zidane, Foe gibi efsanelerden aldığı formaları saklamasına rağmen kardeşi Rotimi onları çalarak sattı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Adebayor bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.