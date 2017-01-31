Adebayor gelince o ismi gönderdiler
Adebayor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Başakşehir, Arnavut golcü Çikalleshi ile yollarını ayırdı.
Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katarak büyük bir sürprize imza atan Başakşehir'de forvet oyuncusu Sokol Çikalleshi ile yollar ayrıldı.
Togolu golcünün gelişiyle kadroda forma şansı bulması zorlaşan Arnavut golcü, Akhisar Belediyespor'la anlaştı. Sezon sonuna kadar Ege temsilcisinde oynayacak olan futbolcu ile ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.
Sokol Çikalleshi bu sezon 11 resmi maça çıkmıştı. 26 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 3 gol atabilmişti.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 18:06
- Adebayor, Medipol Başakşehir'de
Toplam 26
Yorum
kartal bırakın şu avrupanın hurdalarını battaldan çok mu golcü yıpratmayın kendinizi siz doğru yolda olun kitleniz oluşur hiç merak etmeyin
- Fikret Orman'dan Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 28
Yorum
AhmetGS baştan sona izledim konuşmasını. helal olsun. allah bütün kulüplere böyle başkan nasip eylesin
- Fikret Orman'dan Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 28
Yorum
naim adam zaten size gelmek istemediğini en başından söyledi sen hala atıp tutuyorsun gelemez diye
Adebayor gelince o ismi gönderdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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