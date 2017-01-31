Adebayor gelince o ismi gönderdiler

Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katarak büyük bir sürprize imza atan Başakşehir'de forvet oyuncusu Sokol Çikalleshi ile yollar ayrıldı.



Togolu golcünün gelişiyle kadroda forma şansı bulması zorlaşan Arnavut golcü, Akhisar Belediyespor'la anlaştı. Sezon sonuna kadar Ege temsilcisinde oynayacak olan futbolcu ile ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.



Sokol Çikalleshi bu sezon 11 resmi maça çıkmıştı. 26 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 3 gol atabilmişti.