90+4'te gelen mutluluk

Süper Lig'de 19. haftasında Medipol Başakşehir, Bursaspor'u 90+4. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve kritik 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe yenilgisi sonrası moral bulmak isteyen İstanbul ekibi özellikle maçın son bölümünde rakibi üzerinde yoğun bir baskı kurdu. 90+4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Belözoğlu'nun ortasında top Mustafa Pektemek'ten sekti ve arka tarafta boş durumda bulunan İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı.



Genç futbolcunun şutu filelerle buluştu ve Başakşehir altın değerinde 3 puan kazandı. Başakşehir bu skorla birlikte 42 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu, Bursaspor ise haftayı 27 puanla kapadı. Süper Lig'de Başakşehir bir sonraki maç Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Bursaspor ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.