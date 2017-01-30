90+4'te gelen mutluluk
Süper Lig'de 19. haftasında Medipol Başakşehir, Bursaspor'u 90+4. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve kritik 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe yenilgisi sonrası moral bulmak isteyen İstanbul ekibi özellikle maçın son bölümünde rakibi üzerinde yoğun bir baskı kurdu. 90+4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Belözoğlu'nun ortasında top Mustafa Pektemek'ten sekti ve arka tarafta boş durumda bulunan İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı.
Genç futbolcunun şutu filelerle buluştu ve Başakşehir altın değerinde 3 puan kazandı. Başakşehir bu skorla birlikte 42 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu, Bursaspor ise haftayı 27 puanla kapadı. Süper Lig'de Başakşehir bir sonraki maç Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Bursaspor ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Genç futbolcunun şutu filelerle buluştu ve Başakşehir altın değerinde 3 puan kazandı. Başakşehir bu skorla birlikte 42 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu, Bursaspor ise haftayı 27 puanla kapadı. Süper Lig'de Başakşehir bir sonraki maç Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Bursaspor ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
90+4'te gelen mutluluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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