Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bursaspor'un karşılaşma boyunca çok iyi savunma yaptığını belirtti.

İkinci yarıda rakip sahada daha hızlı top çevirdiklerini ve teknik özelliği yüksek oyuncularla baskıyı arttırdıklarını ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Yüzde 74 topa sahip olduk, 551 isabetli pas yaptık ve 39 orta yaptık. Rakip 7-8 şut attı, biz 17-18 şut attık. Oyuna giren oyuncular doğru katkı sağladılar. Dar alan oyunları, yetenekli ve problem çözen oyuncularla sonuca gittik. İrfan'ın oyuna girmesi ve diğer oyuncuların katılımı ile son saniyede de olsa kazanmak son derece önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bursaspor iyi savunma yaptı. Golün son dakikada gelmesi bizi son derece mutlu etti. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra Bursaspor karşısında kazanmak çok önemliydi. Bursaspor'a gelecek maçlarında başarılar diliyorum."



BURSASPOR CEPHESİ

Bursaspor Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan ise son dakikada yedikleri gol nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Takımla birlikte 1 hafta çalışma şansı bulduğunu hatırlatan Akdoğan, şöyle konuştu:

"Hafta içinde rakibimizi izleyip iyi analiz yaptığımı düşünüyorum. Futbolun adaleti yok, son dakikada gelen gol bizi çok üzdü. İlk yarı rakibe fazla pozisyon vermedik, bulduğumuz pozisyonları gole çevirseydik, oyunun akışı farklı olabilirdi. İkinci yarı kontrollü başlayıp kontrataklarla etkili olmayı düşündük. Rakibimize de yine pozisyon vermedik. Oyuncularımız bugün sahada çok iyi mücadele ettiler. Başakşehir iyi bir takım, bu takıma sahasında pozisyon vermeden birkaç pozisyon bulduk ancak son dakikadaki gole engel olamadık."